Это целый мир: Песков оценил роль русских сказок в воспитании детей

Москва, 10 декабря. Русские сказки универсальны и играют важную роль в воспитании детей, отметил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера принял участие в Google-чтениях, которые прошли под названием «От мала до велика». В качестве участника акции он прочел в прямом эфире отрывок из сказки «Буратино».

По мнению Пескова, идея проведения подобного мероприятия заслуживает самой высокой оценки, поскольку акция способствует популяризации русской литературы. При этом официальный представитель Кремля особенно оценил инициативу авторов чтений выбрать именно сказки в преддверии Нового года.

Песков отметил, что дети в основном склонны к тому, чтобы читать одно и то же произведение, в связи с чем задачей родителей становится знакомство детей с новыми книгами.

Отвечая на вопрос о том, какие сказки Песков предпочитает читать своим детям, он подчеркнул, что выбирает в первую очередь отечественные произведения.

«Сначала, конечно, наши, потому что наши сказки — это целый мир», — сказал он журналистам.

По его словам, если проанализировать сказки с точки зрения взрослого человека, то в них можно найти все от ужастиков до любви, а также все черты русского характера.

«Сказки закладывают в наших детишек те самые основы, которые потом уже делают из них человека», — заключил Песков.

Ранее в канцелярии Деда Мороза рассказали, что дети в преддверии 2019 года просят у волшебника в основном не сборники сказок, а конструкторы, роботы-трансформеры, гироскутеры, радиоуправляемые самолеты и машины. При этом треть просьб, адресованных Деду Морозу, приходится на взрослых россиян.