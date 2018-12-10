Литва приняла антироссийскую резолюцию в связи с инцидентом в Керченском проливе

Вильнюс, 10 декабря. Парламент Литвы принял антироссийскую резолюцию в поддержку Украины в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.

В своей резолюции парламент Литвы призывает страны Запада ужесточить антироссийские санкции, а также отключить Россию от всемирной системы межбанковских переводов SWIFT. Кроме того, Вильнюс требует усилить давление нефтегазовый сектор РФ, передать ООН контроль над Керченским проливом, а также увеличить количество кораблей НАТО в Черном море.

«Призываем страны-члены ЕС и НАТО к продлению и усилению санкций в отношении России, укреплению сотрудничества с Украиной путем усиления ее военной мощи», — говорится в резолюции.

Кроме того, депутаты парламента Литвы призывают Евросоюз увеличить финансовую поддержку Киева, что позволит подготовить Украину к переговорам о вступлении в ЕС.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины нарушили госграницу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские военные судна опасно маневрировали, а их экипажи не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.