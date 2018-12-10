Эстония призвала ЕС продлить антироссийские санкции до года

Брюссель, 10 декабря. Эстония призывает Евросоюз продлить действие секторальных санкций против России не на полгода, а на год, заявил глава эстонского министерства иностранных дел Свен Миксер во время заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По мнению Миксера, после инцидента в Керченском проливе Евросоюз должен предпринять «конкретные меры», а не ограничиваться «лишь общими заявлениями».

«Миксер отметил, что Эстония поддерживает расширение списка лиц, подпадающих под санкции, — говорится в заявлении МИД Эстонии, — а также увеличение срока санкций до года вместо нынешних шести месяцев».

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершили провокацию в Керченском проливе. Военные корабли нарушили государственную границу России. Российская сторона несколько раз призывала украинские суда прекратить движение, однако они продолжали опасное маневрирование.

В результате суда-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. За нарушение границы против них было возбуждено уголовное дело. В Киеве назвали этот шаг России якобы проявлением «агрессии» и ввели в стране военное положение.