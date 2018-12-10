Европе и НАТО не до Украины: зачем Порошенко пытается превратить Азов во «второй Донбасс»

Ведущие украинские эксперты обсудили текущую эскалацию напряженности в Азовском море, проводимую властями Украины для мобилизации граждан перед выборами.

По мнению аналитиков, в ближайшее время в Азовском бассейне вполне возможны новые провокации со стороны украинских ВМС. Это необходимо Киеву для создания в СМИ нового «рубежа противостояния с Россией», ведь Донбасс в этом качестве уже себя исчерпал.

«Судя по последним действиям администрации президента Петра Порошенко, Банковая хочет сделать из Азовского моря «второй Донбасс» — этакую новую линию противостояния с Москвой, — делится своим мнением с Федеральным агентством новостей политолог Алексей Якубин. — До последнего времени администрация президента использовала в этих целях Донбасс. Но сейчас уже всем очевидно, что как «военный PR-ресурс» противостояние на юго-востоке страны себя исчерпало. По большому счету там давно уже не происходит ничего существенного».

Эксперт отметил, что Киев по-прежнему инициирует в Донбассе какие-то артиллерийские обстрелы, обвиняя во всем ополченцев. Но в глазах общества все это выглядит несерьезно, людей все сложнее обманывать.

«За 4,5 года украинцы успели привыкнуть к тому, что «на восточном фронте без перемен», и мобилизовать их под эту повестку в дальнейшем вряд ли получится. Просто потому, что там нет и пока не будет никакого прогресса», — говорит политолог.

Якубин уверен, что недавний «азовский инцидент» выглядел явной, тщательно спланированной провокацией со стороны Киева и у этой провокации было как минимум две цели. Во-первых, создать видимость «нового рубежа борьбы с Россией» и под шумок ввести военное положение в стране. Во-вторых, попытаться втянуть в этот конфликт те страны НАТО, которые имеют выход в Черноморский бассейн.

«Однако результаты этой провокации оказались крайне сомнительными. Да, ввести ВП на Украине властям удалось, но лишь частично и с большими оговорками. А «сдвинуть по срокам» выборы президента у Банковой и вовсе не вышло. План по втягиванию в конфликт стран НАТО и вовсе провалился. Да, Турция, Румыния и Болгария имеют флоты в Черном море, но руководству ни одной из этих стран не придет в голову сунуться в Азов без согласования с Россией. А ведущим европейским странам — членам НАТО сейчас и вовсе не до Украины: в Германии позиции канцлера стремительно слабеют, и Ангела Меркель может вообще вскоре уйти в отставку. А во Франции президента Эммануэля Макрона куда больше беспокоят протесты «желтых жилетов» в Париже, чем какая-то Украина со своими военно-морскими амбициями», — считает Якубин.

По словам украинского политолога, никто не хочет «вписываться» за Киев в Азовском бассейне и уж тем более вводить какие-то «азовские санкции» против России.

Якубин уверен, что после фактического фиаско с «азовской провокацией» Банковая стала еще более «проблемным партнером» для Запада. Во многом потому, что в Вашингтоне и Брюсселе разглядели в этом инциденте попытку покуситься на президентские выборы, а ведь они для западных лидеров — нечто неприкосновенное.

«По сути, в глазах тех же Меркель и Макрона украинский президент нагло покусился на «священную корову» — президентские выборы. Он думал, что для сохранения статус-кво ему позволят ее «убить», и сильно прогадал, — считает Якубин. — В Европе хотят, чтобы они прошли максимально честно и открыто».

Эксперт добавил, что, по слухам, после инцидента в Керченском проливе «на Порошенко наорали по телефону и Ангела Меркель, и [госсекретарь США] Майк Помпео»и допустил, что «теперь на Западе еще сильнее захотели, чтобы Порошенко поскорее ушел со своего поста».

По мнению украинского политолога Кирилла Молчанова, в ближайшее время «милитаризация Азова» на Украине обязательно продолжится — в основном на словах.

«Поскольку военные и финансовые возможности Киева крайне ограничены, то этот процесс будет происходить в основном в информационном поле. То есть в подконтрольной Порошенко прессе будут постоянно появляться репортажи о сборах резервистов, о каких-то учениях, сухопутных маневрах в Приазовье и т. д. Для Банковой жизненно необходимо создать там картину «новой линии противостояния с Россией», и эта PR-кампания будет вестись максимально масштабно», — считает Молчанов.

Тем временем военное положение на Украине уже стало проблемой для действующих властей — во многом потому, что они не могут показать обществу, в чем именно оно состоит. Недаром и лидеры украинской оппозиции, и даже премьер-министр Владимир Гройсман заговорили о том, что «срок военного положения надо бы сократить».

«По данным инсайдеров в администрации президента, там уже готов примерный план того, как красиво выкрутиться из ситуации. Даже если срок ВП не будет сокращен, то 26 декабря президент Порошенко выступит по телевизору и скажет, что «все цели ВП достигнуты, враг не прошел, «северный сосед» испугался нашей решимости» и т. д. Других «лазеек» для того, чтобы с честью выйти из сложившейся ситуации, у Банковой просто нет. А оппозиция в Раде сделает все, чтобы заранее отбить у Порошенко желание хотя бы заикнуться о продлении ВП на более долгий срок», — сообщил политолог.

Впрочем, считают киевские политологи, пока что ситуация вокруг Азовского моря остается напряженной. Основные игроки застыли в ожидании, и ситуация может в любой момент развернуться либо в сторону новой эскалации, либо активность украинских ВМС тихо сойдет на нет, говорят они.