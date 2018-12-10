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Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу

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Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу

Москва, 10 декабря. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических РФ прибыли в Венесуэлу, сообщили в министерстве обороны России.

В военном ведомстве России сообщили об успешном перелете стратегических ракетоносцев Ту-160 из РФ в Венесуэлу. В пути их сопровождали дальнемагистральный самолет Ил-62, а также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны России.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом выразил надежду на то, что практика перелетов боевой авиации РФ на аэродромы Венесуэлы продолжится, как и заходы кораблей ВМФ в порты этой страны.

Автор: Катерина Иванова
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