США призвали все стороны выйти из российского проекта «Северный поток — 2»

Вашингтон, 10 декабря. Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что проект «Северный поток — 2» представляет угрозу европейской безопасности, поэтому страны ЕС должны из него выйти.

«Позиция США по «Северному потоку — 2» основана на нашей обеспокоенности, что газопровод представляет широкую геостратегическую угрозу безопасности Европы», — сказал Фэннон ​​.

Помощник главы Госдепа также добавил, что США считают «Северный поток – 2» «политическим инструментом», который будет использоваться для давления на Евросоюз.

«Мы призываем все стороны выйти из проекта», — отметил Фэннон.

При этом на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон работает над вариантами создания препятствий для реализации «Северного потока — 2».

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» будут построены две нити газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров. США, Украина и несколько стран Евросоюза выступают против строительства «Северного потока — 2», однако Германия, а также большая часть стран ЕС поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.