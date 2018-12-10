Мэй объяснила, почему выступает против повторного референдума по Brexit

Лондон, 10 декабря. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выступает против повторного референдума по Brexit — выходу страны из Евросоюза. Об этом она сообщила во время выступления в Палате общин британского парламента.

Мэй предупредила об опасных последствиях проведения повторного референдума по вопросу выхода страны из состава ЕС.

«Если вы хотите провести повторный референдум для того, чтобы пересмотреть результаты первого референдума, то будьте честны, это приведет к риску нового раскола страны», — обратила внимание британский премьер.

Ранее Мэй сообщила, что голосование в парламенте по вопросу соглашения о выходе Британии из Евросоюза не состоится 11 декабря. Она подтвердила, что оно было перенесено, однако новую дату проведения голосования не назвала.