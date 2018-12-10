Песков: Перенос столицы ДВФО будет оформлен поручением Путина

Москва, 10 декабря. Перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток будет оформлен поручением президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер одобрил инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

«Сейчас это согласие уже в виде поручения будет реализовываться», — рассказал он журналистам.

Напомним, инициативу о переносе столицы ДВФО из Хабаровска во Владивосток врио губернатора Приморья высказал вскоре после своего назначения. По его мнению, есть несколько причин для такого предложения.

К примеру, во Владивостоке на регулярной основе проходит Восточный экономический форум, который посещают главы иностранных государств. Кроме того, проекты, являющиеся основными драйверами развития всего Дальнего Востока, отмечал он, запущены именно в этом городе.

Город обладает несколькими портами и развитой инфраструктурой, что, по мнению врио главы Приморского края, говорит в пользу переноса столицы ДВФО именно во Владивосток, пишет KP.Ru.