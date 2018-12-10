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Мосгорсуд 18 декабря рассмотрит жалобы на продление ареста Мамаева и Кокорина

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Мосгорсуд 18 декабря рассмотрит жалобы на продление ареста Мамаева и Кокорина

Москва, 10 декабря. Московский городской суд рассмотрит жалобы на продление срока ареста нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

По ее словам рассмотрение апелляционных жалоб на арест Мамаева и Кокорина будут рассмотрены Московским городским судом 18 декабря, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаева с компанией друзей устроили две потасовки в центре Москвы. Футболисты напали на водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее избили главу департамента Минпромторга России Дениса Пака в одном из кафе в центре столицы.

Автор: Артем Никулин
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