Москва, 10 декабря. Решение Киева не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией вызывает у Кремля сожаление, разрыв соглашения является проявлением неуважения к украинским гражданам. Об этом заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь российского лидера отметил, что решение Киева продиктовано вовсе не интересами населения Украины.

«Очевидно одно — вряд ли этот шаг (решение не продлевать договор с РФ. — Прим. ФАН) можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», — подчеркнул он.

При этом Песков добавил, что такие опрометчивые решения, принимаемые украинскими властями, могут вызвать только сожаление со стороны Москвы.

«С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам», — констатировал официальный представитель Кремля.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал законопроект, приостанавливающий действие договора о дружбе и партнерстве с Россией. Непродление соглашения, заявил он, следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии Украины, направленной на окончательный разрыв с «колониальным прошлым» и переориентацию на Европу.

В минувший четверг Верховная рада приняла соответствующий закон. Документ в связи с этим теряет законную силу с 1 апреля 2019 года.

Россияне, узнав о подписании Порошенко закона о разрыве дружбы между государствами, выразили сочувствие украинскому народу, а сами украинцы поинтересовались у гаранта, могут ли они следом попрощаться с экономикой страны.

При этом многие эксперты пришли к мнению, что разрыв Киевом договора приведет к «катастрофическим последствиям». Экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович и вовсе подчеркнул, что Россия от прекращения действия договоренности ничего не потеряет, в то время как Украина создает себе осложнения, которые появятся в перспективе, после завершения конфликта с РФ.