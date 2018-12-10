США пообещали сохранить близкие отношения с Британией в случае Brexit без соглашения

Вашингтон, 10 декабря. Соединенные Штаты сохранят тесные отношения с Великобританией даже в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«У наших двух стран есть давняя история необычайно тесной совместной работы по всему спектру наших отношений, и очевидно, что торговля является частью этих отношений. Если будет «жесткий» Brexit, США и Соединенное Королевство продолжат особые отношения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Тереза Мэй отменила запланированное на вторник голосование по подготовленному правительством соглашению о выходе Великобритании из ЕС. После этого несколько депутатов заявили, что они могут предпринять попытку помешать отложению голосования, выразив протест.

Источники в правительстве заявили, что кабмин имеет право отложить голосование без согласования со стороны парламента.

Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9 % опрошенных, 48,1% британцев голосовали за сохранение текущего статуса. Ожидается, что Соединенное королевство перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.