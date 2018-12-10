Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2019 году поддержат высокую динамику взаимных контактов, сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, японский премьер может посетить Россию в начале 2019 года, по этому вопросу продолжается интенсивный диалог.

«Можно с уверенностью сказать, что высокая динамика контактов президента (РФ Владимира Путина. — Прим. ФАН) и премьер-министра Японии будет продолжена и в следующем году», — добавил он.

Ранее премьер-министр Японии пригласил российского президента на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет летом следующего года в Токио. С соответствующим предложением он выступил на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

До саммита «Большой двадцатки» в Аргентине Абэ и Путин встречались в середине ноября в Сингапуре. Во время трехдневного государственного визита стороны выразили намерение добиться скорейшего подписания мирного соглашения между двумя странами.