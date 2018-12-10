Подписан закон о разрыве договора о дружбе Украины с РФ | 10 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Петр Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, приостанавливающий действие договора о дружбе и партнерстве с Россией. «Непродление договора следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — написал политик в своем Twitter. Напомним, 6 декабря Верховная рада приняла закон о разрыве договора. Документ теряет законную силу с 1 апреля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины назвало нецелесообразном продление договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет.

Американский публицист подал иск на 350 млн долларов против Мюллера, заставившего его лгать о Трампе Бывший глава вашингтонского подразделения сайта InfoWars, публицист и писатель Джером Корси подал иск против спецпрокурора США Роберта Мюллера, который заставил его «лгать про президента США Дональда Трампа». Теперь заявитель требует выплатить ему компенсацию в размере 350 миллионов долларов. В иске также говорится о том, что офис спецпрокурора угрожал Корси тюрьмой, если тот откажется лжесвидетельствовать. От публициста требовалось публично заявить, что он якобы был связующим звеном между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и республиканцем Роджером Стоуном, который был советником президентской кампании Трампа и разрабатывал предвыборную стратегию.

Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств в РФ Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал указ о расширении перечня жизненно важных лекарств. Теперь в список входят 735 наименований, а не 699, как это было ранее. Глава правительства отметил, что в список включены как новые лекарства, так и дополнительные лекарственные формы. Всего перечень пополнился на 36 позиций, в том числе в список включено одно дорогостоящее лекарство. Кроме того, Медведев утвердил программу государственных гарантий по бесплатному оказанию медицинской помощи в России на 2019–2021 год. В ней будет расширен перечень редких заболеваний, терапия которых требует специальных лекарственных препаратов. Их закупка будет происходить на федеральном уровне.