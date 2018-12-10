Бутина может пойти на сделку со следствием

Вашингтон, 10 декабря. Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу сделки гражданки РФ со следствием. Об этом свидетельствуют документы суда столичного округа Колумбия.

Защита и обвинение Бутиной подали в понедельник соответствующее ходатайство, что можно расценить как признание вины подсудимой, пишет ТАСС. Стороны обратились к суду с просьбой провести заседание на этой неделе. Рассматриваются ближайшие дни с 11 по 13 декабря.

Напомним, Бутину задержали в июле 2018 года. Ее обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. В Штатах она находилась по студенческой визе. Американские власти могут приговорить девушку к 15 годам лишения свободы.

В конце ноября девушку перевели в одиночную камеру, где она находится 22 часа в сутки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение ужесточением условий содержания гражданки России, заявив, что она является заложницей США и находится в заложниках для манипуляций в политических целях.