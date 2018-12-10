Хакеры массово рассылают вирусы через Facebook и Google

Москва, 10 декабря. Хакеры используют площадки Facebook и Google для массовой рассылки вредоносных программ, которые распространяются под видом ссылок на пиратские игры и программы.

Так, например, по поисковому запросу событий Facebook с упоминанием недавно вышедшей игры Just Cause 4 Google выдает десятки результатов.

Внимание модераторов Facebook уже обращали ранее на подозрительную деятельность некоторых пользователей, которые делятся подобными ссылками, однако никакой реакции пока не последовало.

Как сообщает портал Torrent Freak, в последнее время злоумышленники приключились на Google, где сложнее автоматически отследить хакерскую рассылку. Техническая команда Google, которая лишь пару недель назад узнала о проблеме, начала отображать опасные ссылки как потенциальную угрозу, однако так и не удалила мошеннические посты.