Помпео: Осталось сделать еще немало работы для сдерживания России

Вашингтон, 10 декабря. Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит осуществлять политику сдерживания России, отметив, что в этом направлении «осталось еще немало сделать».

«Россия, конечно, понимает действия​​​. Они понимают настоящий ответ. Соединенные Штаты при президенте Трампе дают очень твердый ответ», — сказал Помпео.

По его словам, в качестве ответа Вашингтон начал поставки оборонительного вооружения на Украину, а также ввел санкции против российских граждан и компаний.

«У нас длинный список усилий по восстановлению сдерживания президента России Владимира Путина. Очевидно, что осталось сделать еще немало работы», — отметил Помпео.

Напомним, США ввели против России санкции под надуманными предлогами, включая ситуацию на Украине. Американские ограничительные меры коснулись ряда российских граждан и компаний. Позднее к США присоединились ЕС, Канада и другие страны. В Москве неоднократно опровергали обвинения Запада, называя санкции контрпродуктивными.