Мэй подтвердила перенос парламентского голосования по Brexit

Лондон, 10 декабря. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила перенос голосования в британском парламенте по вопросу соглашения с ЕС об условиях Brexit. Об этом она заявила во время выступления в Палате общин британского парламента.

Голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из Евросоюза было запланировано на 11 декабря. Однако ранее появились сообщения, что оно не состоится.

Мэй пояснила, что причиной этого решения является так называемый «бэкстоп» Северной Ирландии — режим поддержки пребывания Ольстера в составе Таможенного союза Евросоюза, который помогает избежать появления пограничной инфраструктуры на границе с Ирландией.

«Очевидно, что по ключевым аспектам сделки имеется широкая поддержка, но по одному вопросу — «бэкстопу» Северной Ирландии — существует повсеместная и глубокая обеспокоенность», — констатировала премьер-министр Великобритании.

Она отметила, что при таких условиях проводить голосование нельзя — сделка будет отвергнута большинством.

«Поэтому мы отложим запланированное на завтра голосование и не будем разделять эту палату в данный момент», — заключила Мэй.

Глава правительства при этом не отметила, когда может состояться перенесенное с 11 декабря голосование.