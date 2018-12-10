«Армения не забывает о братских связях с Россией»: горький юбилей на фоне выборов

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» победил на парламентских выборах, проходивших в этой стране. Сторонники Пашиняна обеспечили ему 70,43% голосов, сообщает ЦИК Армении по итогам обработки 100% бюллетеней. Таким образом, подтвердилось мнение политологов, что добровольная отставка с поста премьера только укрепит позиции Пашиняна и его партии. Отметим, бывшая правящая Республиканская партия Армении, набравшая менее пяти процентов голосов, не проходит в новый парламент.

В день подведения итогов голосования по инициативе Россотрудничества в Ростове-на-Дону состоялся телемост Россия — Армения, на котором обсуждали состоявшиеся выборы и вспоминали трагедию тридцатилетней давности — катастрофическое Спитакское землетрясение, произошедшее 7 декабря 1988 года и унесшее более 30 тысяч жизней. Около двадцати тысяч человек тогда стали инвалидами, более полумиллиона жителей Армении остались без крова.

Впечатлениями о телемосте с Федеральным агентством новостей поделился его участник — член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Для меня было очень важно принять участие в телемосте Россия — Армения, ведь мероприятие посвящено горькому юбилею — трагическим событиям декабря 1988 года. В тот день почти 11,5 тысяч жизней в один миг оборвались в Спитаке и Ленинакане», — рассказал Манукян.

По словам блогера, с российской стороны модератором телемоста выступила известный музыкант, руководитель ансамбля «Успех» Ася Компаниец, с армянской — начальник отдела межрегионального сотрудничества Российского культурного центра Сосе Мартиросян.

«Армянская сторона собралась в «Российском центре науки и культуры в Ереване», российская — в пресс-центре «Дон-медиа» в Ростове-на-Дону. Каждая из сторон вспоминала тот страшный день, участники рассказывали, как весь Советский Союз объединился, чтобы оказать помощь жертвам трагедии. Весь мир в то время был мыслями с Арменией. Мне было тогда десять лет, и, увидев по телевизору кадры из Армении, я был просто шокирован масштабом этой трагедии», — вспоминает Манукян.

По словам члена экспертного совета, участники телемоста с армянской стороны рассказали, что сейчас Гюмри (в советское время — Ленинакан), сильно пострадавший при землетрясении, уже отстроили и город наполнен жизнью.

«Мы все порадовались, что за прошедшие тридцать лет нам удалось не растерять связи между нашими странами. Сегодня россиян все так же радушно встречают на армянской земле, а армян — на российской. Состоявшиеся в стране парламентские выборы показали, что сегодня Армения открывает новую страницу в своей жизни, но не забывает о нашей общей истории и о братских связях с Россией», — подчеркнул Вадим Манукян.

Отметим, все остальные партии, участвовавшие в выборах в Армении, набрали гораздо меньше голосов, чем партия Пашиняна. На втором месте (8,27%) — партия «Процветающая Армения», возглавляемая политиком и бизнесменом Гагиком Царукяном. На третьем месте — союзники Царукяна из проевропейской «Светлой Армении», получившие 6,37% голосов. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер для прохода в парламент. Так, бывшая правящая Республиканская партия набрала всего 4,7% голосов.

Комментируя итоги голосования, и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян эмоционально написал в Facebook:

«Сильный, могучий, могущественный народ. Я люблю вас всех, горжусь всеми вами, преклоняюсь перед вами!»

Пашинян уже сделал несколько заявлений, в том числе выразил готовность укреплять братские связи с Россией. И. о. премьер-министра Армении также заявил, что его страна не намерена вступать в НАТО и даже не рассматривает такую возможность.