Инцидент в Керченском проливе обсудят на саммите Евросоюза

Брюссель, 10 декабря. Ситуацию в Керченском проливе, где украинские корабли нарушили госграницу РФ, обсудят лидеры государств и правительств 28 стран Европейского союза во время саммита ЕС.

В понедельник прошло заседание глав МИД Европейского союза. На полях мероприятия источник в Совете ЕС подтвердил, что вопрос о произошедшем в Черном море инциденте поднимут на саммите, который пройдет с 13 по 14 декабря.

«Ситуация в Керченском проливе будет обсуждаться на саммите ЕС», — сказал он.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз рассмотрит предложение Киева о введении новых санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией в Керченском проливе.