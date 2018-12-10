Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Помпео заявил, что ДРСМД больше не гарантирует безопасность Европы

185
0 Оставить комментарий

Помпео заявил, что ДРСМД больше не гарантирует безопасность Европы

Вашингтон, 10 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности якобы больше не гарантирует безопасность Европы.

Помпео напомнил, что ДРСМД был составлен в конце 1980-х годов. Госсекретарь США признал, что тогда этот документ имел смыл. Однако в настоящее время, по мнению Вашингтона, якобы только Америка выполняет его условия.

«Он [ДРСМД] больше не имел смысла не только для Америки, но и для Европы и всего мира», — заявил Помпео в беседе с консервативным радиоведущим Хью Хьюиттом.

Помпео заявил, что ДРСМД больше не гарантирует безопасность Европы

Ранее США заявили, что намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ЕС выразили опасения, что при расторжении этого соглашения  европейские страны окажутся проигравшей стороной. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини констатировала, что в сохранении ДРСМД заинтересованы все страны и призвала Москву и Вашингтон к переговорам по этому вопросу.

Ранее ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ Владимир Козин отметил, что на середину февраля этого года американцы нарушили ДРСМД уже 93 раза.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.