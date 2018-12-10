Помпео заявил, что ДРСМД больше не гарантирует безопасность Европы

Вашингтон, 10 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности якобы больше не гарантирует безопасность Европы.

Помпео напомнил, что ДРСМД был составлен в конце 1980-х годов. Госсекретарь США признал, что тогда этот документ имел смыл. Однако в настоящее время, по мнению Вашингтона, якобы только Америка выполняет его условия.

«Он [ДРСМД] больше не имел смысла не только для Америки, но и для Европы и всего мира», — заявил Помпео в беседе с консервативным радиоведущим Хью Хьюиттом.

Ранее США заявили, что намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ЕС выразили опасения, что при расторжении этого соглашения европейские страны окажутся проигравшей стороной. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини констатировала, что в сохранении ДРСМД заинтересованы все страны и призвала Москву и Вашингтон к переговорам по этому вопросу.

Ранее ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ Владимир Козин отметил, что на середину февраля этого года американцы нарушили ДРСМД уже 93 раза.