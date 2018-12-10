Захарова примерит малицу и посмотрит на оленей в ходе поездки на Ямал

Салехард, 10 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду на то, что ей удастся примерить малицу и ягушку, а также посмотреть на оленей в ходе своего визита в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Об этом она рассказала в ходе брифинга на международном конгрессе СМИ «Арктический Медиамир» (Arctic Media World), который в эти дни проходит в Салехарде.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались у Захаровой, планирует ли она в ходе поездки на Ямал примерить малицу или ягушку, а также сделать фотографии и разместить их в Instagram.

Малица и ягушка это мужская и женская верхняя одежда народов Крайнего Севера из оленьих шкур или меха.

«Эти слова пока мне ни о чем не говорят… Но я очень надеюсь, что мне понравится тоже. Я завтра просто обязательно доберусь и надеюсь тоже вас порадовать фотографиями в национальной одежде в соцсетях. Еще я хочу посмотреть оленей», — ответила Захарова.

Конгресс СМИ «Арктический медиамир» проходит в Салехарде впервые. В мероприятии участвуют более 200 журналистов и экспертов из 27 государств, а также из всех арктических регионов России. В рамках конгресса обсуждаются вопросы сохранения традиций коренных народов Севера, экологические проблемы, а также социально-экономическое развитие Арктического региона.