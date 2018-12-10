Путин одобрил идею о переносе столицы ДВФО во Владивосток 

Москва, 10 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил инициативу о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин согласился с соответствующим предложением врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, пишет «Интерфакс». С идеей о переносе столицы ДВФО из Хабаровска во Владивосток врио губернатора края выступил вскоре после своего назначения.

По его мнению, инициатива продиктована рядом значимых факторов. Например, во Владивостоке на регулярной основе проходит Восточный экономический форум, который посещают главы иностранных государств. Кроме того, проекты, являющиеся основными драйверами развития всего Дальнего Востока, отмечал он, запущенны именно в этом городе.

Ранее президент подписал указ, согласно которому Забайкальский край и Бурятия перешли из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Впоследствии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал включить Бурятию и Забайкалье в программу «дальневосточного гектара».