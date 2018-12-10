В ОНФ и СПЧ поддержали идею создать план действий по защите прав человека

Москва, 10 декабря. Члены Общероссийского народного фронта и СПЧ поддержали предложение создать национальный план действий по защите прав человека.Так, например, член СПЧ и сотрудник Института социологии Российской академии наук Светлана Айвазова считает, что сама по себе идея создания подобного плана хорошая, однако ее реализация должна быть очень взвешенной и аккуратной.

«Создание национального плана действий представляется хорошей идеей, потому что тема защиты прав человека во всех ее аспектах для нас сегодня очень актуальна», — пояснила она изданию «Экономика сегодня».

Аналогичной точки зрения придерживается член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Виктор Климов. По его словам, очень важно создать четкий механизм решения подобных проблем, чтобы человек знал, куда обращаться в случае нарушения своих прав.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 11 декабря проведет встречу с новым составом СПЧ. Ожидается, что одной из тем, которая будет поднята на встрече, — станет вопрос создания плана действий по защите прав человека.