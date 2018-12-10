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Иномарка врезалась в автобус с рабочими в Кемеровской области

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Иномарка врезалась в автобус с рабочими в Кемеровской области

Кемерово, 10 декабря. На трассе Новокузнецк — Осинники в Кемеровской области столкнулись автомобиль Nissan Cube и автобус Hyundai, пострадали четыре человека, сообщили в областном ГИБДД.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Hyundai от удара перевернулся на бок, в салоне автобуса находились 20 пассажиров.

Это были работники одного из местных предприятий. Как отметили в правоохранительных органах, травмы различной степени тяжести получил водитель и пассажир иномарки, а также двое рабочих, пишет «Газета Кемерова».

Автор: Ирина Селезнева
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