Застрявшие в китайском Хайнане туристы вернутся в Россию бортами «ИрАэро»

Москва, 10 декабря. Все застрявшие на китайском острове Хайнань российские туристы вернутся на родину с 11 по 14 декабря, туроператор «Жемчужная река» подтвердил вывоз россиян после длительной задержки бортами авиакомпании «ИрАэро».

По данным компании Travel Designers, которая представляет в России международную туркомпанию «Жемчужная река», соответствующее решение было принято по итогам межведомственного совещания в министерстве транспорта РФ.

«11 декабря авиаперевозка будет предоставлена клиентам из Казани, чей вылет из Хайкоу должен был состояться еще 8 декабря», — говорится в сообщении.

Согласно договоренности, достигнутой с перевозчиком, остальные клиенты должны вылететь в Россию планово, согласно датам приобретенных туров без каких-либо дополнительных плат.

Напомним, свыше 300 российских туристов застряли на китайском острове Хайнань из-за спора между турфирмой «Жемчужная река» и авиакомпанией «ИрАэро». Авиаперевозчик отменил рейсы в Россию, утверждая, что туристическая компания не оплатила стоимость билетов. Туристам же, которые уже потратили деньги на путевку, предложили купить обратные билеты за свой счет.

Россия направила властям китайской провинции Хайнань ноту с просьбой взять под контроль ситуацию с российскими туристами, в том числе вопросы о размещении, питании и медицинского обслуживания россиян, рейсы которых были отменены.