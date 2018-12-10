Volkswagen отзывает в России более трех тысяч новых автомобилей

Москва, 10 декабря. Компания «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России более трех тысяч новых автомобилей Volkswagen и Skoda. Об этом сообщает федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По данным Росстандарта, отзыву подлежат автомобили Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo Sedan, а также Skoda Rapid. Причиной отзыва послужили нарушения условий заправки охлаждающей жидкостью, в результате чего в систему охлаждения автомобиля была заправлена жидкость несоответствующей концентрации.

Данная проблема может привести к замерзанию охлаждающей жидкости в зимнее время. Отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы в 2018 году.