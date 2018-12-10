Time внес Путина в список кандидатов на звание «Человек года»

Нью-Йорк, 10 декабря. Редакция журнала Time внесла президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание «Человек года».

Отмечается, что Путин попал в этот список за победу на президентских выборах в марте этого года. В шорт-листе также значится имя американского коллеги Путина — Дональда Трампа. Редакция Time обратила внимание на его неоднозначную политику.

Кроме того, в список кандидатов попали убитый в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре этого года саудовский журналист Джамаль Хашукджи, супруга британского принца Гарри — Меган Маркл, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, автор «Черной пантеры» режиссер Райан Куглер, а также американка Кристин Блейзи Форд, которая выступила с обвинениями в домогательствах в адрес Бретта Кавано, впоследствии ставшего членом Верховного суда США.

Также в шорт-лист попали иммигранты, попытавшиеся проникнуть в США нелегально, и участники акций в поддержку ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Человек года появляется на обложке декабрьского выпуска Time. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет, однако предполагается, что получивший звание «Человек года» оказал за последние 12 месяцев наиболее сильное влияние на общество.