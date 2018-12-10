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Китай и Россия станут главными противниками США в Африке — NBC

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Китай и Россия станут главными противниками США в Африке — NBC

Вашингтон, 10 декабря. Россия и Китай будут обозначены главными соперниками США в Африке. Такой тезис содержится в новой стратегии США по освоению черного континента, сообщают источники в администрации президента Соединенных Штатов.

По их словам, документ был составлен Советом национальной безопасности. Если раньше Америка говорила только о борьбе с террористическими угрозами, то теперь ее акценты сместились в сторону соперничества с Россией и Китая.

 «Борьба с терроризмом более не является организующим принципом. Речь идет о геополитике и противодействии влиянию Китая и других», — пояснил собеседник телеканала NBC.

Ожидается, что в стратегии будут отражены не только противники, но и союзники США. Речь, вероятнее всего, пойдет о Кении, Сомали, Ливии и Мали.

В ноябре американские СМИ сообщали, что США намерены переформатировать свой подход к оказанию военной помощи странам Африки, чтобы иметь больше времени на противодействие России и Китаю. По информации Newsweek, Вашингтон воспринимает активность Москвы и Пекина в Африке как угрозу своим собственными интересам.

Автор: Антон Соколов
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