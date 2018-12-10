Разработчики рассказали о способностях обновленного самолета-разведчика ВКС РФ

Москва, 10 декабря. Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ сможет обнаруживать принципиально новые летательные аппараты. Об этом рассказали представители холдинга «Росэлектроника».

По словам разработчиков, при модернизации самолета А-50У был усовершенствован радиотехнический комплекс «Шмель». У обновленного А-50У более современная электронная компонентная база и высокопроизводительные вычислительные средства.

Все это позволит воздушному судну одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, а также повысит дальность обнаружения различных типов летательных аппаратов, даже принципиально новых, сообщает РИА Новости.