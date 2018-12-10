СК РФ возбудил уголовное дело после пропажи туристов в Хакасии

Абакан, 10 декабря. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи четырех туристов в Хакасии. Расследование идет по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство», говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Республике Хакасия.

Четверо туристов пропали в Орджоникидзевском районе 24 ноября. Трое пропавших — жители Красноярского края, еще одна — жительница Саяногорска. В тот день они выехали на снегоходах из села Приисковое в сторону озера Панфиловское. Обратно они так и не вернулись, и не вышли на связь.

Об исчезновении туристов сообщил мужчина, который сдавал пропавшим жилье. Во время поисковой операции были обнаружены снегоходы в нескольких километрах от села: в лесном массиве горы Арарат Кузнецкого Алатау. Людей так и не нашли. В связи с этим Ширинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам убийства.

«Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

В поисковой операции были задействованы 20 спасателей МЧС, кинологи, полицейские и волонтеры. Во время поисков задействовали 11 единиц техники, снегоходы и вертолет.