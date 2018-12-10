Японские депутаты пообещали сделать все для заключения мирного договора с РФ

Москва, 10 декабря. Парламент Японии предложит все силы для того, чтобы заключить мирный договор с Россией. Об этом в понедельник заявил член палаты представителей Японии Итиро Аисава, выступая на международной конференции в Москве.

«Лидеры наших двух стран разделяют твердую решимость не оставлять будущим поколениям эту задачу, существующую более 70 лет. Мы, парламентарии, представляющие народ, будем решительно поддерживать такое намерение лидеров наших стран», — отметил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре договорились продолжить переговоры о подписании мирного договора.

Со времен окончания Второй мировой войны между Москвой и Японией не подписан мирный договор. Одной из причин, почему данный документ до сих пор не подготовлен, является территориальный спор вокруг принадлежность Курильских островов. Однако в декабре 2016 года стороны нашли компромисс и договорились о совместной хозяйственной деятельности на четырех южнокурильских островах.