Гордиться этим может только глупец: Милонов ответил на слова Порошенко о разрыве дружбы с РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией, назвав это решение «частью украинской стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».

«Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — написал Петр Порошенко в своем Twitter.

Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу pic.twitter.com/ceyuBUhKHj — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 декабря 2018 г.

Действие документа прекратится 1 апреля 2019 года.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, комментируя Федеральному агентству новостей эти слова президента Украины, заметил, что «гордиться прекращением дружбы с Россией может только глупец».

«Только идиот будет хвастаться тем, что его страна прекратила дружеские отношения с соседним государством. Какое это достижение — разорвать договор о дружбе? Не достижение, а позор! Конечно, это решение отражает настроение правящей верхушки на Украине. Но оно не отражает отношений между нашими народами», — сказал Виталий Милонов.

По мнению парламентария, российским ответом на прекращение договора о дружбе между Украиной и Россией может быть только усиление гуманитарной поддержки жителей Донбасса.