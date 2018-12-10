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Гордиться этим может только глупец: Милонов ответил на слова Порошенко о разрыве дружбы с РФ

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Гордиться этим может только глупец: Милонов ответил на слова Порошенко о разрыве дружбы с РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией, назвав это решение «частью украинской стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».

«Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — написал Петр Порошенко в своем Twitter.

Действие документа прекратится 1 апреля 2019 года.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, комментируя Федеральному агентству новостей эти слова президента Украины, заметил, что «гордиться прекращением дружбы с Россией может только глупец».

«Только идиот будет хвастаться тем, что его страна прекратила дружеские отношения с соседним государством. Какое это достижение — разорвать договор о дружбе? Не достижение, а позор! Конечно, это решение отражает настроение правящей верхушки на Украине. Но оно не отражает отношений между нашими народами», — сказал Виталий Милонов.

По мнению парламентария, российским ответом на прекращение договора о дружбе между Украиной и Россией может быть только усиление гуманитарной поддержки жителей Донбасса.

«Логичным ответом России на недружественный шаг Порошенко и его компании будет усиление нашего гуманитарного взаимодействия с жителями юго-востока Украины, с русскими, по сути, людьми. Мы могли бы обеспечить им такой юридический статус, который позволит паспорта ДНР и ЛНР принимать в России точно так же, как и паспорта россиян», — добавил Виталий Милонов.  

Автор: Марина Степанова
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