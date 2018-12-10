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Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашукджи

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Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашукджи

Анкара, 10 декабря. Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле причастен к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, которое произошло на территории Турции. Об этом заявил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, генконсул Саудовской Аравии является соучастником убийства Хашукджи.

В конце октября генеральная прокуратура Турции подготовила запрос к Саудовской Аравии о выдаче 18 человек, которые подозреваются в причастности к убийству Хашукджи. Накануне министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд не выдаст Турции подозреваемых.

Напомним, в начале октября в Турции пропал саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Журналист отправился в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего бесследно исчез. Власти Саудовской Аравии выдвигали противоречивые версии исчезновения Хашукджи, однако в конченом итоге Эр-Рияд признал, что журналист был убит в здании консульства.

Позднее генеральная прокуратура Турции заявила, что убийство Хашукджи было умышленным, а тело журналиста было расчленено и уничтожено.

Автор: Артем Никулин
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