Россияне не испугались протестов «желтых жилетов» и ждут снижения стоимости туров в Париж

Москва, 10 декабря. Протесты так называемых «желтых жилетов» не испугали россиян, спрос на туры в Париж остался на том же уровне, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Протесты в столице Франции продолжаются с 17 ноября. Акции сопровождаются столкновениями с полицией, поджогом машин, а также разрушениями коммерческих помещений.

Однако россиян эта ситуация, как оказалось, не пугает. Несмотря на предупреждения со стороны ситуационно-кризисного центра МИД России, туристы из России не отказались от своих планов. Повышение спроса на поездки в Париж традиционно фиксируется на католическое Рождество.

«Спрос есть на даты после 20 декабря, — подтвердила Осипова, — а отказов от ранее приобретенных туров нет».

Она уточнила, что туристический спрос остался на прежнем уровне.

«Более того, в связи с ситуацией в Париже российские туристы даже интересуются, не ожидается ли снижение цен из-за беспорядков в столице, — приводит ее слова РИА Новости. — Туроператоры заявляют, что они работают как работали».

В это время во Франции появились слухи о якобы «русском следе» на протестах «желтых жилетов». Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что на данный момент нет никаких фактов, чтобы утверждать это, передает «Телеканал 360». А доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш объяснил, кому выгодно распространять эти информационные вбросы.