Ковитиди: При учреждении Дня военной присяги России учтены мнения историков и ветеранов

В ближайшее время в России может появиться еще одна памятная дата — День военной присяги. Праздник планируется отмечать 21 ноября. Это связано с тем, что 21 ноября 1721 года был издан указ Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

День военной присяги России — памятная дата, при учреждении которой учтены мнения профессионального, ветеранского и экспертного сообщества, заявила Федеральному агентству новостей член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Ковитиди рассказала, что именно она еще в 2016 году выступила с инициативой ввести в России новую памятную дату — День военной присяги. За три года инициатива была детально изучена историками и военными: представителями профессионального и ветеранского сообщества, научных и экспертных организаций.

Вопрос рассматривался в понедельник, 10 декабря, на расширенном заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В заседании, помимо членов комитета, приняли участие представители правительства, министерства обороны России, федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Российской академии наук, экспертного сообщества. Окончательная редакция проекта федерального закона, представленная его автором — Ольгой Ковитиди, — была единогласно поддержана.

По словам Ковитиди, в течение трехлетней работы над законопроектом были учтены все мнения. В частности, сенатор отметила, что дата праздника определена с учетом единодушного мнения Российской академии наук и Научно-исследовательского института Военной академии Генштаба ВС РФ.

Выступая на заседании Совфеда, Ковитиди подчеркнула значимость сохранения памяти о великом историческом прошлом России. Это необходимо для укрепления российской государственности, для формирования современной идеологии духовного возрождения страны, для развития патриотизма как национальной объединяющей идеи, отметила она.

«Традиция принесения военной присяги в России имеет глубокие исторические корни, — напомнила сенатор. — Вопрос, повлекший длительное обсуждение при подготовке настоящего законопроекта, состоял в различных видениях научного сообщества и экспертных организаций при определении памятной даты. В результате работы в архивах, знакомства с заключениями научных и экспертных организаций и учреждений установлена определенность этого ритуала в первой четверти XVIII века при правлении Петра I. Следует отметить, что текст присяги был установлен Петром I в воинском уставе 1716 года. В документе также содержалось описание торжественного ритуала принятия присяги».

Представители профессионального и экспертного сообщества, в том числе РАН, поддержали определение памятной даты — 21 ноября.

«Учитывая значительный вклад Петра I в духовную основу государственного служения России, памятная дата была приурочена к изданию 10 ноября (21 ноября) 1721 года петровского указа «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу», — рассказала Ковитиди.

В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации текст военной присяги и ее принятие регламентируются Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», напомнила она.

В соответствии с ритуалом, определенным уставом внутренней службы ВС РФ, учрежденным указом №1495 президента России от 10 ноября 2007 года, День принятия присяги является праздничным днем для конкретного воинского подразделения, рассказала член Совфеда.