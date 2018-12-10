Могерини назвала сроки создания механизма обхода санкций США против Ирана

Брюссель, 10 декабря. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что финансовый механизм Евросоюза для обхода санкций США против Ирана будет разработан в течение ближайшей недели. Об этом она сообщила по итогам заседания Совета ЕС.

«Я ожидаю, что этот инструмент будет готов в ближайшие недели», — сказала Могерини.

Напомним, президент США Дональд Трамп в мае сообщил, что Вашингтон выходит из сделки с Ираном по ядерной программе и вводит санкции против Тегерана, а также стран, ведущих бизнес с Ираном. В ЕС отказались поддержать инициативу Вашингтона и заявили о намерении создать механизм обхода санкций.