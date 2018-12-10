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Вандалы осквернили мемориал советским воинам в столице Латвии

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Вандалы осквернили мемориал советским воинам в столице Латвии

Рига, 10 декабря. Мемориал советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, осквернили в Риге. Об этом сообщил латвийский активист Александр Жгун.

С сообщением о совершенном в столице Латвии акте вандализма он обратился к подписчикам в социальной сети Facebook, уточнив, что инцидент произошел в рижском районе Зиепниеккалнс.

«На памятнике отбит у солдата нос, осколки стекла свидетельствуют о том, что о памятник разбивали бутылки. На памятнике и бордюрах неизвестные уроды сделали оскорбительные надписи», — написал он.

Активист вместе с товарищами вызвали полицию, чтобы зафиксировать произошедшее на кладбище, однако правоохранители, по его словам, не явились и через два часа. В связи с этим Жгуну пришлось самому отправиться в участок, где у него приняли заявление.

Напомним, на большом воинском кладбище в Зиепниеккалнсе погребены несколько тысяч советских солдат, которые погибли в 1941-1944 годах. Среди погребенных также сотни жертв Холокоста. 

Вандалы осквернили мемориал советским воинам в столице Латвии

Стоит отметить, что это далеко не единственный случай осквернения вандалами могил советских солдат и мемориалов в иностранных государствах. В начале сентября злоумышленники совершили попытку взрыва памятника, установленного в 1945 году в память о воинах, которые пали при форсировании Одера.

Ранее в августе вандалы изрисовали свастикой памятники жертвам нацистского террора на кладбище в Эстонии.

Автор: Екатерина Кухарева
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