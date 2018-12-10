Британское правительство может отложить голосование по Brexit без одобрения парламента

Лондон, 10 декабря. Правительство Великобритании может отложить голосование по Brexit без одобрения со стороны парламента. Об этом сегодня заявил неназванный источник в кабинете министров, сообщает Reuters.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй отменила запланированное на вторник голосование по подготовленному правительством соглашению о выходе Великобритании из ЕС. После этого несколько депутатов заявили, что они могут предпринять попытку помешать отложению голосования, выразив протест.

Напомним, что лейбористы пригрозили Мэй вотумом недоверия, если правительство не предоставит депутатам «закрытые документы» по Brexit и экспертизу по рискам, связанным с выходом королевства из Евросоюза.

Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9 % опрошенных, 48,1% британцев голосовали за сохранение текущего статуса. Ожидается, что Соединенное королевство перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.