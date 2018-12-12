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Сирия: ФАН публикует видео из древнего города Босра аш-Шам

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Сирия: ФАН публикует видео из древнего города Босра аш-Шам

Дамаск, 12 декабря. Древний город Босра аш-Шам постепенно восстанавливает свои стены, а его главный замок открывает свои двери и археологические коридоры, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В нашем распоряжении появилось видео, снятое в историческом месте:

С конца прошлого месяца Босра аш-Шам принимает туристов, несмотря на необходимость отреставрировать еще некоторые здания.

По словам члена исполнительного аппарата провинции Даръа Ахмеда аль-Масри, у местных властей разработан целый план по восстановлению ряда археологических памятников, главным из которых является Босра из-за ее исторического и археологического значения.

Напомним, что древний город, расположенный на юго-востоке сирийской провинции Даръа, пал под натиском незаконных вооруженных группировок в середине 2015 года. Тогда историческую часть города заняло несколько тысяч террористов, его осада длилась несколько лет.

Сирия: ФАН публикует видео из древнего города Босра аш-Шам

К счастью, в начале июля боевики добровольно оставили город, который вновь перешел под управление сирийского правительства. Это произошло благодаря сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Автор: Мохамад Жарбуа
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