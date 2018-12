Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 10 декабря.

После введения военного положения военнослужащие украинской армии бесчинствуют в одном из сел на границе с Крымом. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. «Город пустеет, стареет»: экс-депутат Рады рассказал, что происходит на границе с Крымом.

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения его обязанностей. Это было сделано для утверждения пяти законов, которые не получили одобрения Додона. Додона отстранили от должности президента Молдавии.

Бывший сотрудник МИД Украины заявил, что никто так и не ответил украинцам, для чего была нужна операция по проходу через Керченский пролив и какая была польза от кораблей в конце осени, когда Азовское море замерзает. Украинский дипломат признался, что «не видит логики» в действиях командования ВМСУ.

Украинский дипломат Василий Филипчук рассказал, что «акции» президента Петра Порошенко на Западе «резко пошли вниз». Украинский дипломат заявил, что «акции» Порошенко на Западе резко пошли вниз.

Известный российский военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о действиях Москвы в случае наступления ВСУ на мариупольском направлении, о котором стало известно разведке ДНР. Стесняться уже нечего: в РФ пообещали Киеву косовский сценарий НАТО в ответ на блицкриг в Донбассе.

По словам местных жителей, служащие украинской армии стреляют «от скуки» по сельчанам из населенного пункта Трудовские. «Охотятся на людей»: жители Донбасса рассказали о «развлечениях» снайперов ВСУ.

В Пенсионном фонде России назвали регионы страны с самой маленькой и большой пенсией. В ПФР назвали регионы с самой маленькой и большой пенсией.

Петр Порошенко обратился к патриарху УПЦ МП Онуфрию с просьбой о помощи в деле освобождения украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе. «Проснулся, Иуда? Похмелился?»: Порошенко обратился к Онуфрию за помощью в освобождении моряков.

Федеральное агентство новостей выяснило, почему на Украине повсеместно стали изымать из продажи детские игрушки российского производства. «А Чебурашке уши оторвем!»: украинские националисты объявили войну детским игрушкам из РФ.

Американское издание We Are The Mighty обвинило Россию во лжи о возможностях новых боевых лазеров «Пересвет». В статье отмечается, что Москва «ни разу не показала их в действии». Историк Юрий Кнутов объяснил, почему в США не верят в наличие «Пересвета». Эксперт объяснил, почему США не верят в лазерные «Пересветы» России.