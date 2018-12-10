Сирия: удастся ли боевикам сорвать сочинские соглашения по стабилизации ситуации в Идлибе

Террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сорвать российско-турецкие соглашения по стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Об этом пишет сирийское издание Al-Watan.

В частности, «Хайят Тахрир аш-Шам» усилил свою активность в северном и северо-западном районе «Большого Идлиба» и стягивает силы к трассам М4 и M5, движение по которым должно быть возобновлено в соответствии с сочинскими соглашениями до конца этого года.

Главари террористов также направил большое количество боевиков в районы вблизи города Ария, который является наиболее важным регионом, контролируемым группировкой «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир».

Кроме этого сообщает о прибытии сил «Ахрар аш-Шам» к востоку от города Саракиб и в районы, прилегающие к городу Кафр-Амим, который контролируют «Файлак аш-Шам». Перебрасываются подкрепления «Ан-Нусры» и к окраинам города Маарет ан-Нуман, который является единственной базой «умеренных» группировок вдоль шоссе Алеппо — Хама.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» уже приступили к активным действиям против других вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. В минувшее воскресенье они штурмовали позиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в деревне Ас-Сахра к северу от города Аль-Аратиб в Западном Алеппо, чтобы укрепить свои позиции вблизи стратегически важной трассы. Как предполагает Al-Watan, таким образом террористы пытаются найти рычаги давления на Турцию и сорвать сочинские соглашения.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал публицист и востоковед Андрей Онтиков.

«Все зависит не столько от боевиков, сколько от гарантов сочинских соглашений — России и Турции. Если турки будут поддаваться давлению террористов, это вызовет очень много вопросов у России. Неслучайно [президент Турции Реджеп] Эрдоган предложил провести очередной саммит по Идлибу. С учетом информации по поводу М4 и М5, с учетом того, что не удалось сформировать до конца демилитаризованную зону, а также того факта, что не удалось отделить радикальных боевиков от так называемых умеренных, я думаю, актуально проводить саммит и уже говорить о том, эффективны ли те методы, которые применяются к вооруженным группировкам, или они требуют трансформации», — говорит эксперт.

По мнению эксперта, боевики действительно могут сорвать сроки: согласно договоренностям, трассы должны открыть до конца года. В этих условиях уже пора обсуждать новые подходы к взаимодействию с боевиками.

«До настоящего момента Россия ждала подвижек со стороны Турции, лишь констатировала, что туркам не удалось достичь того, что было зафиксировано в сочинских договоренностях. В то же время хочу заметить, что в ходе последнего четырехстороннего саммита Владимир Путин сказал очень важную вещь: что Россия оставляет за собой право наносить точечные удары по радикальным группировкам», — продолжает собеседник агентства.

По словам Андрея Онтикова, спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в свою очередь намекал, что если так называемая умеренная оппозиция не может отмежеваться от боевиков, то Россия может им помочь. В том числе и с применением силы.

«Первые звоночки с нашей стороны уже идут. На мой взгляд, об этом стоит говорить более громко, чтобы боевики и другие участники сочинских и не только переговоров понимали, что до бесконечности наблюдать за тем, что происходит, невозможно», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.