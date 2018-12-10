В России сократился рынок подержанных автобусов

Москва, 10 декабря. Рынок подержанных автобусов (без учета LCV) в России с января по октябрь 2018 года сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация подержанных авто такого типа составила 17,2 тысячи единиц, говорится в данных аналитического агентства «Автостат».

Перепродажи автобусной техники марки ПАЗ составили 8756 единиц — это более половины вторичного рынка. На втором месте по перепродажам стоят автобусы корейского производителя Hyundai — в 2018 года были реализованы 1483 машины. Далее идут российский ЛИАЗ и белорусский МАЗ, продажи которых составила 937 и 915 автобусов с пробегом соответственно. На пятом месте расположился КАВЗ — продажи подержанных автобусов этой марки составили 760 машин.

Отмечается, что самой популярной моделью автобуса в России является ПАЗ — 3205. Реализация автобусов этой марки составляет почти треть всего рынка или 5935 штук. На второй строчке расположился ПАЗ — 3204, на третьей — Hyundai County.