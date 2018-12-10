Две иномарки столкнулись на трассе в Бурятии, пять человек погибли

Улан-Удэ, 10 декабря. Водитель Toyota Corona Premio на 53-м километре трассы Култук-Монды в Бурятии врезался с Toyota Camry, в результате ДТП погибли пять человек. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла около 19.00, за рулем первой иномарки находился 59-летний мужчина. После столкновения с Toyota Camry погиб водитель и четыре пассажира Toyota Corona. Среди погибших двое мужчин и две женщины.

Карета скорой помощи госпитализировала 35-летнего пассажира Toyota Camry. Отмечается, что все участники аварии являются жителями Тункинского района республики. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.