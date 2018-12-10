Клинцевич словами из басни Крылова прокомментировал засекречивание Киевом данных по провокации ВМСУ

Москва, 10 декабря. Власти Украины приняли решение засекретить данные об отправке военных судов в Керченский пролив 25 ноября. Член Совета Федерации Франц Клинцевич отреагировал на решение Киева словами из басни Ивана Крылова.

«Действия Киева подпадают под определение, данное еще Иваном Андреевичем Крыловым в басне «Лисица и Сурок»: рыльце в пушку», — заявил Клинцевич.

По словам члена Совфеда, эти слова характеризуют лиц, замешанных в нечистых делах, но пытающихся всеми силами скрыть этот факт и показать себя в выгодном свете. Так и Киев пытается скрыть данные по инциденту в Керченском проливе и доказать свою невиновность в глазах западной общественности.

Ранее Киев признал государственной тайной подробности провокации в Азовском море, в ходе которой три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

В ходе операции были задержаны 24 военнослужащих ВСУ, из них двое — сотрудники СБУ. Моряки ВМСУ признались, что получили приказ о провокации от киевского командования.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение на 60 дней. Такое решение главы Украины может повлиять на проведение выборов президента, которые назначены на 31 марта 2019 года.