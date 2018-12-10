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РЖД занялись модернизацией интерьера вагонов купе

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РЖД занялись модернизацией интерьера вагонов купе

Москва, 10 декабря. «Российские железные дороги» работают над модернизацией не только плацкартных, но и вагонов купе, СВ и других сегментов одноэтажных и двухэтажных вагонов, заявил генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов.

Иванов отметил, что первый плацкартный вагон нового образца будет запущен в начале 2019 года. На данный момент работы по модернизации других типов вагонов продолжаются.

«Сейчас в рамках этой программы мы проводим модернизацию, обсуждаем с поставщиками возможную комплектацию новых пассажирских вагонов, — констатировал гендиректор ФПК. — Естественно, что все нововведения будет касаться не только плацкартного, но и купейного, СВ-сегментов».

РЖД занялись модернизацией интерьера вагонов купе

Он пояснил, что плацкартные вагоны являются более массовым сегментом, поэтому работа была начата с них.

«В первую очередь, мы в массовый сегмент должны привнести что-то новое, что сделает поездку более комфортной, — объяснил Иванов, — но это не значит, что мы параллельно не занимается разработкой нового дизайна интерьеров в купейном вагоне и в других группах».

Автор: Катерина Иванова
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