Пашинян заявил, что Армения не стремится стать членом НАТО

Ереван, 10 декабря. Армения не стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы не смотрим на то, чтобы становится членом НАТО», — сообщил Пашинян в ходе пресс-конференции.

В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. В борьбе за депутатские мандаты принимали участие девять партий и два блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, а блокам - не менее 7%. По данным ЦИК Армении, явка на выборах составила 48,63% избирателей. По предварительным данным, возглавляемый Пшиняном блок «Мой шаг» набирал 70,45% голосов. Минимальный барьер смогла преодолеть партия «Процветающая Армения», набрав 8,27% голосов и «Просвещенная Армения», которую поддержали 6,37% избирателей.