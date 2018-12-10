Житель Мордовии устроил стрельбу в церкви и ранил полицейского ножом

Уфа, 10 декабря. Житель Мордовии устроил стрельбу в церкви, расположенной в Краснослободском района республики.

Как сообщили правоохранительных органах, в результате происшествия никто из священников и прихожан не пострадал, поскольку инцидент произошел ночью, когда не проводилось никаких церковных служений.

«Мужчина забрался в церковь, когда уже не шли службы, и никого там не было. Он там устроил беспорядочную стрельбу. Его задержали, при задержании он ранил ножом полицейского», — пояснили агентству РИА Новости.

Согласно предварительным данным, пострадавшего стража правопорядка госпитализировали с ранениями ноги и живота. Жизни полицейского ничего не угрожает. Официальных комментарием со стороны региональных управлений МВД и Следственного комитета пока не поступало. Мотив преступника не уточняется.