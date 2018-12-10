«Я попросил»: Климкин заявил об обещании ЕС рассмотреть новые санкции против РФ

Брюссель, 10 декабря. Евросоюз рассмотрит предложение Украины о введении новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Керченском проливе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, украинская инициатива подразумевает собой введение как персональных санкций в отношении россиян, так и создание новых ограничений в отношении портов РФ.

«Я попросил о разных пакетах санкций», — сказал Павел Климкин журналистам.

Он добавил, что предложенные им меры будут рассмотрены.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили порядок прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Корабли вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не реагировали на законные требования погранслужбы РФ прекратить движение. Для принудительной остановки украинских военных судов российским пограничникам пришлось применить оружие. Три моряка ВМСУ получили легкие ранения, всем им была оказана медицинская помощь. Корабли вооруженных сил Украины были задержаны и доставлены в Керчь, а в отношении членов их экипажей было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы России. В Москве инцидент назвали провокацией киевских властей в преддверии выборов на Украине.