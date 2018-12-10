Пашинян рассказал об отношениях Армении с Россией и ЕС

Ереван, 10 декабря. Армения поддерживает партнерские отношения и с Россией, и с Евросоюзом, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

Пашиняна попросили рассказать о внешнеполитических приоритетах Армении после выборов в Национальное собрание страны. Исполняющий обязанности главы правительства рассказал об отношениях Еревана с Москвой и Брюсселем.

«Мы партнеры и с Российской Федерацией, и с Европейским союзом, — констатировал Пашинян, — и не находимся под чьим-то влиянием».

Ранее Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что блок Пашиняна «Мой шаг» набирает 70,43% голосов на выборах в парламент по итогам обработки бюллетеней со всех 2010 избирательных участков страны.