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Пашинян рассказал об отношениях Армении с Россией и ЕС

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Пашинян рассказал об отношениях Армении с Россией и ЕС

Ереван, 10 декабря. Армения поддерживает партнерские отношения и с Россией, и с Евросоюзом, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

Пашиняна попросили рассказать о внешнеполитических приоритетах Армении после выборов в Национальное собрание страны. Исполняющий обязанности главы правительства рассказал об отношениях Еревана с Москвой и Брюсселем.

«Мы партнеры и с Российской Федерацией, и с Европейским союзом, — констатировал Пашинян, — и не находимся под чьим-то влиянием».

Пашинян рассказал об отношениях Армении с Россией и ЕС

 

Ранее Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что блок Пашиняна «Мой шаг» набирает 70,43% голосов на выборах в парламент по итогам обработки бюллетеней со всех 2010 избирательных участков страны.

Автор: Катерина Иванова
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