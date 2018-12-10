«Экономика, прощавай»: что думают украинцы о разрыве договора о дружбе с Россией

Киев, 10 декабря. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. В ответ россияне выразили сочувствие украинскому народу, а сами украинцы поинтересовались у гаранта, могут ли они следом попрощаться с экономикой страны.

«Ну и что теперь? Успокоились «господа»? Жаль мне украинский народ, он это не заслужил. Но всё проходит и это уйдет в небытие», — написала Olga Sudermann.

«Ну, теперь-то точно остаточно прощавай, газовый контракт прощавай, низкие цены прощавай… и… и… много всяких «И» прощавай. Ух, заживут же теперь украинцы… Ба… никак уже новые тарифы? Неужели повышенные? Ая-яй-яй-яй, но понять и простить, потому как прощавай», — смеется Diana.

«А это включает в себя отказ от покупки ГСМ и электричества от страны агрессора?»- поинтересовался Max.

«То есть газ ахрессора не будете больше транзитировать?» — задался тем же вопросом Alessandro Medici.

Но babalerafan высказал мнение, что такого не произойдет.

«Где же они харчеваться будут?» — спросил он в ответ.

Alessandro Medici предположил, что в Польше, но юзер заявил, что это маловероятно и для этого украинцам придется выполнять грязную работу за «пару злотых».

Многие россияне со смехом напомнили, что «прощание с Россией» уже вошло у Порошенко в привычку, настолько часто он делал такие заявления.

«Последнее прости , последнее прощай», «Поздравляем его. наконец-то, может перестанет прощаться с нами каждый день…и перейдет хотя бы еженедельный режим», «Теперь-то уж точно «остаточный прощевай?», «Ура, мы с ними не дружим» — смеются в комментариях.

«Прям в Европе вас все ждут с вашими долгами, проблемами и коррупцией. Им хватает проблем с Brexit и Францией», — с иронией заметил Andrey Batyshkin.

Отметим, что далеко не все украинские пользователи в ответах к сообщению Порошенко в Twitter о подписании указа, выразили ему свою поддержку.

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«А свои шоколадные фабрики Вы тоже там закрыли ? Господи, почему нельзя быть честным по отношению к своему народу?? Даже Трамп, который никогда не участвовал в политике, и то намного честнее чем Вы. Ну так что, газ будем у кого покупать и по каким ценам? Прощай, экономика», — с грустью констатировал один из подписчиков президента Украины.

«А кому мы нужны?) Поверьте, ЕС и США на нас клали, зачем им нужна страна со 100% коррупцией и разбитой экономикой? Сами мы ничего и никогда не достигнем. Давайте сначала восстановим экономику, а уже потом в ЕС с бешеными тарифами?» — обратился к Порошенко Not a Wizard.



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‏ Как сообщалось ранее, закон, приостанавливающий действие договора о дружбе и партнерстве с Россией, Порошенко подписал в понедельник, 10 декабря. По его словам, это нужно рассматривать «не как эпизод, а как часть стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».